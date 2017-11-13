Ди Бьяджо: «Сан-Сиро» не будет забивать Швеции вместо сборной Италии

Главный тренер молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо поделился ожиданиями от ответного стыкового матча «скуадра адзурра» со Швецией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира—2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Да, своё поле — это преимущество, но „Сан-Сиро“ не будет забивать за сборную Италии. У многих игроков маловато опыта матчей, где ставки столь высоки. Я даже думать не хочу о ЧМ-2018 без сборной Италии. Будет трудно, но надо преодолеть это испытание», — цитирует тренера Football Italia.