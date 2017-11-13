Игрок женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко может перебраться в Турцию

Игрок женской футбольной команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко может продолжить карьеру в Турции. Местный клуб «Дешемеалты Беледийеспор», выступающий в высшей лиге, предложил российской футболистке контракт сроком на полтора года с зарплатой 60 тыс. рублей в месяц, и стороны достигли предварительного согласия, информирует издание Posta.

Соглашение 22-летней Коваленко с ЦСКА истекает в январе 2017-го. Ксения может стать второй футболисткой сборной России, которая уедет из страны в нынешнем году. В сентябре партнёр Коваленко по национальной команде, Надежда Карпова, перебралась из «Чертаново» в испанскую «Валенсию».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ксении Коваленко.