Манчини: первую часть сезона «Зенита» оцениваю позитивно

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями о первой части сезона РФПЛ, а также назвал команды, которые считает лучшими в России на данный момент.



«В целом позитивно оцениваю то, как мы провели первую часть сезона. Было много матчей разного качества. Жаль, мы потеряли много очков в последних играх. Думаю, это связано с параллельными выступлениями в Лиге Европы. Было сложно совмещать игры в чемпионате и еврокубках. Тем не менее на вторую часть чемпионата смотрю исключительно позитивно.



Уровень чемпионата России очень высок, несмотря на то что довольно много команд больше старается играть не на атаку, а от обороны, что не добавляет турниру зрелищности. Тем не менее складывается интересная борьба. Лично я выделю пятёрку команд: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». Это самые сильные клубы страны. Молодые российские футболисты мне тоже нравятся, особенно те, кто вызван сейчас в сборную России. Могу подчеркнуть, что лёгких игр нет, все матчи даются тяжело, а очки набирать непросто», — цитирует Манчини сайт РФПЛ.

После 16 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РФПЛ.