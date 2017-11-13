Братья Березуцкие провели автограф-сессию для болельщиков ЦСКА

10 ноября в фирменном магазине ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» состоялась автограф- и фотосессия с участием двух защитников московской команды — братьев Алексея и Василия Березуцких.

Напомним, 31 октября 35-летние защитники достигли отметки в 1000 матчей на двоих в составе ЦСКА, учитывая все турниры. Для Василия игра группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) была 511-й в составе ЦСКА, Алексей проводил 489-ю встречу.

Пресс-служба ЦСКА представила сюжет о встрече Березуцких с фанатами на своём официальном канале в YouTube.