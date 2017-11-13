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Серхи Роберто назван лучшим каталонским игроком в 2017 году

Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто назван лучшим каталонским игроком в 2017 году. По итогам голосования специального жюри, которое берёт во внимание только уроженцев Каталонии, Роберто опередил партнёра по команде Херарда Пике и полузащитника «Жироны» Пере Понса.

Награду лучшему молодому каталонскому игроку получил Пабло Маффео («Жирона»), а наставник «Сент-Этьена» Оскар Гарсия признан лучшим каталонским тренером по итогам года. Награда жюри, которая вручается за особые достижения, достанется «Жироне» за первый в истории клуба выход в Примеру, а также тренеру молодёжных команд Хосепу Касанове, который скончался в этом году.

В новом контракте С. Роберто с «Барселоной» сумма отступных составит € 400 млн
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Жирона ФК Сент-Этьен Серхи Роберто Херард Пике
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