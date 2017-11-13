Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто назван лучшим каталонским игроком в 2017 году. По итогам голосования специального жюри, которое берёт во внимание только уроженцев Каталонии, Роберто опередил партнёра по команде Херарда Пике и полузащитника «Жироны» Пере Понса.

Награду лучшему молодому каталонскому игроку получил Пабло Маффео («Жирона»), а наставник «Сент-Этьена» Оскар Гарсия признан лучшим каталонским тренером по итогам года. Награда жюри, которая вручается за особые достижения, достанется «Жироне» за первый в истории клуба выход в Примеру, а также тренеру молодёжных команд Хосепу Касанове, который скончался в этом году.