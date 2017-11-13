Аршавин продлил контракт с «Кайратом»

Казахстанский клуб «Кайрат» официально объявил о подписании нового контракта с российским полузащитником Андреем Аршавиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Я рад, что «Кайрат» предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы. Надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде», — сказал Аршавин.

В составе алматинского клуба 36-летний футболист выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 гол.