Италия — Швеция: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на ответный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. В первой игре шведы дома победили со счётом 1:0.



Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Милане. Начало — в 22:45 мск.