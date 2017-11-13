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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Италия — Швеция: стали известны стартовые составы

Футбол

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на ответный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. В первой игре шведы дома победили со счётом 1:0.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Милане. Начало — в 22:45 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол
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