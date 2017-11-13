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Гол Ивелина Попова принёс болгарам победу над сборной Саудовской Аравии

Футбол

Сборная Болгарии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче.

Единственный гол в этой встрече на 81-й минуте забил полузащитник болгар Ивелин Попов, выступающий за «Спартак». Хавбек чётко пробил головой после навеса с левого фланга в исполнении играющего в ЦСКА Георги Миланова. Попов был заменён на 93-й минуте, и вместо него на поле вышел Иван Минчев.

Сборная Саудовский Аравии заканчивала встречу вдесятером, поскольку на 83-й минуте красную карточку получил защитник Мансур Аль-Харби.

Видео гола Ивелина Попова можно посмотреть в «твиттере» Dawri Plus.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Болгарии - Футбол ФК Спартак Ивелин Попов товарищеские матчи ЧМ-2018
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