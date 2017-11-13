Защитник «Ливерпуля» Клайн перенёс операцию и пропустит ещё три месяца

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн сегодня, 13 ноября, перенёс операцию на спине и пропустит ещё три месяца, сообщает интернет-издание ESPN FC.

26-летний футболист из-за проблем со спиной не появлялся на поле в нынешнем сезоне и не был включён в заявку «Ливерпуля» на групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз Клайн играл в официальном матче в прошлом сезоне. Ожидается, что он не вернётся в строй раньше февраля следующего года.

Клайн перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Саутгемптона».