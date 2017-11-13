Кроос: чемпионат Франции неплохой, но всем известно, кто станет чемпионом

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в преддверии товарищеского матча с командой Франции (14 ноября) поделился мнением об уровне Бундеслиги и Лиги 1.



«В целом чемпионат Франции неплохой, но, в конечном счёте, всем известно, кто станет чемпионом. Так что либо ты переходишь в «ПСЖ», либо никуда. Что касается Бундеслиги, это сильный чемпионат и хороший вариант. Немецкий чемпионат я могу всем только порекомендовать», — цитирует бывшего игрока мюнхенской «Баварии» интернет-издание Goal.

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