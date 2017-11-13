Венгер: «Манчестер Сити» — сильная команда, но остановить её реально

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о силе «Манчестер Сити». В недавнем матче 11-го тура чемпионата Англии «горожане» обыграли «канониров» со счётом 3:1. Команда Хосепа Гвардиолы пока не потерпела ни одного поражения в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Манчестер Сити» — сильная команда, но остановить её реально. Если объективно оценить голевые моменты, которые создали «Сити» и «Арсенал», то ощутимого преимущество у соперника не было. Игра получилась очень упорной, и «горожане» нанесли очень мало ударов в створ — на один больше нас, только и всего. Думаю, по нам сильно ударил третий пропущенный мяч. При счёте 1:2 у нас сохранялись все шансы на что-то большее. Не спорю, «Манчестер Сити» хорош, но их нельзя назвать неудержимой силой", — приводит слова Венгера Sportsmole со ссылкой на beIN SPORTS.

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