Британским детям-футболистам могут запретить бить мяч головой

Глава Профессиональной футбольной ассоциации Гордон Тэйлор призвал запретить британским детям бить мяч головой.



«Разделяю идею запрета игры головой для детей. Сейчас головой играют всё реже и реже. Современные мячи легче тех, которыми играли прошлые поколения футболистов. Однако в США решили, что детям до 11 лет не следует бить мяч головой, тем более когда идут исследования вреда детскому здоровью», — приводит слова Тэйлора BBC.

В США игрокам до 11 лет полностью запрещено играть головой, а для ребят в возрасте от 11 до 13 лет установили ограничения.