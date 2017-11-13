100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Болельщик польского «Гурника» скончался после нападения фанатов «Руха»

Футбол

Болельщик польского «Гурника» скончался в больнице в результате нападения. Происшествие случилось 24 октября. Группа людей в масках догнала 26-летнего мужчину и принялись избивать. Нападение было зафиксировано уличными камерами наблюдения.

Болельщик «Гурника» был доставлен в больницу, однако позднее скончался от полученных травм. СМИ предполагают, что нападавшими были фанаты «Руха», которые также атаковали двух подростков, однако те отделались травмами.

Видео нападения можно посмотреть в «Твиттере».

22 полицейских пострадало из-за действий марокканских болельщиков в Брюсселе
Источник: ITASportPress Сообщить об ошибке
Теги
Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент