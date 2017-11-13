Боранбаев: Аршавин внёс большой вклад в развитие казахстанского футбола

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев поделился мнением о российском нападающем Андрее Аршавине, который 13 ноября продлил контракт с клубом.



«Андрей внёс большой вклад в развитие казахстанского футбола. То, что в нашем чемпионате выступают такие футболисты, говорит о том, что они доверяют нам. Это хорошая возможность представить Казахстан на международной арене. После его перехода появились публикации в английской прессе. Когда играл Тимощук, были публикации в немецких СМИ. Эти футболисты поиграли на высоком уровне и теперь делятся опытом с нами», — приводит слова Боранбаева Sports.kz со ссылкой на эфир передачи «Түнгі студия» на телеканале «Qazaqstan».

Аршавин продлил контракт с «Кайратом»