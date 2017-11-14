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Участие Давида Сильвы в матче Россия — Испания под вопросом

Футбол

Участие полузащитника сборной Испании Давида Сильвы в товарищеском матче с командой России под вопросом. 31-летний игрок «Манчестер Сити» пропустил тренировку «красной фурии» в понедельник, 13 ноября, из-за проблем с шеей, информирует интернет-издание Marca.

Перед началом матча с Россией врачи сборной Испании определят, готов ли Сильва выйти на поле.

Матч Россия — Испания состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Билеты на игру можно приобрести на «Чемпионате».

Иско не поможет сборной Испании в матче с Россией
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Давид Сильва товарищеские матчи Травмы — футбол
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