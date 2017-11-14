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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Италии не смогла обыграть Швецию и пропустит чемпионат мира в России

Футбол

Сборная Италии не смогла обыграть Швецию в ответном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.

В первом матче в Стокгольме шведы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Якоба Юханссона. Таким образом, команда Янне Андерссона вышла на турнир в России, а итальянцы, являющиеся четырёхкратными чемпионами мира, пропустят мировое первенство впервые с 1958 года. Тогда мундиаль проходил как раз в Швеции.

ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
13 ноября 2017, понедельник. 22:45 МСК
Италия
0 : 0
Швеция
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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