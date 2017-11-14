Зобнин: выходя на поле, есть небольшой страх. Сказали, что это может длиться год

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих мыслях во время восстановления после серьёзной травмы, из-за которой он не выходил на поле с начала июня этого года.



«Наверное, за время восстановления я начал больше ценить футбол. Не скажу, что не ценил прежде, но раньше, когда приходил на тренировку, иногда могли возникнуть мысли: „Вот, я устал, поскорее бы занятие закончилось“. Особенное такое бывало на сборах. Сейчас уже думаю, как я мог такое говорить. Тренировочное время драгоценное.



Была терпимая боль, и не было такого, что прямо я не могу присесть, прыгнуть. Мне говорили, что небольшая боль — это нормально. Если ты на позитиве, то и боли меньше, и живётся лучше. Сейчас, конечно, есть небольшой страх, выходя на поле. Как мне сказали, страх может продлиться ещё год», — сказал Зобнин в эфире программы «Футбол России».

Зобнин провёл тренировку в общей группе «Спартака» с небольшими ограничениями