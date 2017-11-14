Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отдал предпочтение Лионелю Месси при сравнении лидера «Барселоны» и португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду.
«Этот «Золотой мяч» они передают друг другу каждый год. Это заслуженно, поскольку эти двое и забивают больше всех, и выигрывают. То Роналду с «Реалом» выиграет Лигу чемпионов, то Месси с «Барселоной». Сейчас Португалия выиграла чемпионат Европы, плюс Криштиану пофеерил в Лиге чемпионов.
Если их сравнивать, то лично для меня Месси лучше. Он был и останется лучшим. Это какой-то инопланетянин, может ходить всю игру пешком, но забить три гола и отдать две передачи. Криштиану — это такая машина для убийства, которая уничтожает, а Лионель — это искусство», — подчеркнул Дзагоев в эфире телепередачи «Футбол России».
Дзагоев: Роналду — машина, которая уничтожает, а Месси — это искусство
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отдал предпочтение Лионелю Месси при сравнении лидера «Барселоны» и португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду.