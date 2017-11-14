Дзагоев: у Хиддинка и Адвоката минимум теорий, Хуанде Рамос — топ

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал об опыте работы с иностранными тренерами.



«Я работал, к примеру, с Хуанде Рамосом. Это прямо топ, мне всё нравилось — и его человеческие качества, и тренировочный процесс. Правда, он недолго проработал, но всё равно. Мне было очень обидно, что этот тренер уходит. Гус Хиддинк, Дик Адвокат — при них всё футбольное было. У них минимум теорий. Теории можно проводить и по 3 часа, но футболист слушает только первые 30 минут, а дальше уже ничего не запоминает. По-моему, про это нам Слуцкий рассказывал», — сказал Дзагоев в эфире программы «Футбол России».

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