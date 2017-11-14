Буффон: думаю, что Де Росси, Барцальи и Кьеллини уйдут из сборной Италии

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон после неудачи в противостоянии с командой Швеции в плей-офф квалификационного раунда за право участия на чемпионате мира — 2018 в России, сообщил, что вместе с ним приняли решение завершить выступления в национальной команде Италии полузащитник Даниэле Де Росси, а также защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.

«Приношу извинения всем итальянским детям, которые мечтают о национальной команде. Но я думаю, что и Кьеллини, Барцальи и Де Росси уйдут из сборной. И они заслуживают лучшего, спасибо вам, ребята», — сказал Буффон в эфире Sky Sport.



Сборная Италии не сумела пробиться на мировое футбольное первенство впервые с 1958 года.