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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Буффон: думаю, что Де Росси, Барцальи и Кьеллини уйдут из сборной Италии

Футбол

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон после неудачи в противостоянии с командой Швеции в плей-офф квалификационного раунда за право участия на чемпионате мира — 2018 в России, сообщил, что вместе с ним приняли решение завершить выступления в национальной команде Италии полузащитник Даниэле Де Росси, а также защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.

«Приношу извинения всем итальянским детям, которые мечтают о национальной команде. Но я думаю, что и Кьеллини, Барцальи и Де Росси уйдут из сборной. И они заслуживают лучшего, спасибо вам, ребята», — сказал Буффон в эфире Sky Sport.

Сборная Италии не сумела пробиться на мировое футбольное первенство впервые с 1958 года.

Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без чемпионата мира
Это всё-таки случилось!
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Андреа Барцальи Даниэле Де Росси Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини
Новости. Чемпионат мира 2018
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