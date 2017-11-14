Де Росси — тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужно побеждать!

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поругался с тренером национальной команды в ответном матче со шведами за право выступить на ЧМ-2018.



По информации итальянского журналиста Валерио Курчо, Де Росси, сидевшего на скамейке запасных, попросили пойти разминаться и готовиться к возможной замене по ходу второго тайма встречи. Даниэле, который в сборной выполняет функции опорного хавбека, возмутился, поскольку команде необходимо было забивать.



«Какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа!» — сказал Де Росси тренеру и указал на форварда команды Лоренцо Инсинье.



Матч Италия — Швеция завершился со счётом 0:0, а Де Росси на поле не вышел. На чемпионат мира отобрались шведы, выигравшие первую встречу с минимальным перевесом.



Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Курчо.

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