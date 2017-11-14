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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Де Росси — тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужно побеждать!

Футбол

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поругался с тренером национальной команды в ответном матче со шведами за право выступить на ЧМ-2018.

По информации итальянского журналиста Валерио Курчо, Де Росси, сидевшего на скамейке запасных, попросили пойти разминаться и готовиться к возможной замене по ходу второго тайма встречи. Даниэле, который в сборной выполняет функции опорного хавбека, возмутился, поскольку команде необходимо было забивать.

«Какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа!» — сказал Де Росси тренеру и указал на форварда команды Лоренцо Инсинье.

Матч Италия — Швеция завершился со счётом 0:0, а Де Росси на поле не вышел. На чемпионат мира отобрались шведы, выигравшие первую встречу с минимальным перевесом.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Курчо.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Даниэле Де Росси ЧМ-2018
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