До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Герой плей-офф сборных Швеции и Италии может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Футбол

Полузащитник сборной Швеции Якоб Юханссон, ставший автором единственного гола в двухматчевом противостоянии национальных команд Италии и Швеции за право участия на чемпионате мира — 2018, может не сыграть на мировом футбольном первенстве в России из-за повреждения, полученного в ответной встрече соперников в Милане.

Юханссон покинул поле стадиона «Сан-Сиро» на носилках на 19-й минуте, как сообщает шведское издание Metro, существует опасение, что полузащитник получил разрыв крестообразных связок колена. Точный диагноз будет поставлен позже, но если самые пессимистичные прогнозы подтвердятся, то один из главных героев плей-офф рискует не успеть восстановиться к июню.

Юханссон поразил ворота соперников из Италии во втором тайме первой встрече в Стокгольме (1:0), в ответном матче с Милане счёт открыт не был.

Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без чемпионата мира
Это всё-таки случилось!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Травмы — футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент