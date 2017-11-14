Герой плей-офф сборных Швеции и Италии может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Швеции Якоб Юханссон, ставший автором единственного гола в двухматчевом противостоянии национальных команд Италии и Швеции за право участия на чемпионате мира — 2018, может не сыграть на мировом футбольном первенстве в России из-за повреждения, полученного в ответной встрече соперников в Милане.



Юханссон покинул поле стадиона «Сан-Сиро» на носилках на 19-й минуте, как сообщает шведское издание Metro, существует опасение, что полузащитник получил разрыв крестообразных связок колена. Точный диагноз будет поставлен позже, но если самые пессимистичные прогнозы подтвердятся, то один из главных героев плей-офф рискует не успеть восстановиться к июню.



Юханссон поразил ворота соперников из Италии во втором тайме первой встрече в Стокгольме (1:0), в ответном матче с Милане счёт открыт не был.

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