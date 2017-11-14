Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Вентура подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии

Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку после ответного матча со шведами (0:0) за право выступить на ЧМ-2018, утверждают несколько итальянских сайтов, включая Tuttomercatoweb.

Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1. Итальянцы не выступят на чемпионате мира впервые с 1958 года.

Вентура отказался от комментария для телевидения, а затем не пришёл на пресс-конференцию. По сведениям источников, он уже известил руководство футбольной федерации Италии о желании покинуть пост. Ожидается, что в ближайшие два дня последует официальное объявление.

Сборная Италии не смогла обыграть Швецию и пропустит чемпионат мира в России
Источник: Tuttomercatoweb Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент