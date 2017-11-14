Вентура подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку после ответного матча со шведами (0:0) за право выступить на ЧМ-2018, утверждают несколько итальянских сайтов, включая Tuttomercatoweb.



Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1. Итальянцы не выступят на чемпионате мира впервые с 1958 года.



Вентура отказался от комментария для телевидения, а затем не пришёл на пресс-конференцию. По сведениям источников, он уже известил руководство футбольной федерации Италии о желании покинуть пост. Ожидается, что в ближайшие два дня последует официальное объявление.

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