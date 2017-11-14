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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Де Росси завершил международную карьеру

Футбол

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры в сборной Италии.

«Я отдал более 10 лет, защищая цвета родной страны, и снимать форму сборной в последний раз — это странное чувство. У нас есть ребята, вокруг которых можно строить новую команду с прицелом на будущее», — приводит слова Де Росси Football Italia со ссылкой на телеканал Rai Sport.

34-летний Де Росси провёл в составе сборной Италии более 100 матчей. Итальянцы не смогли пробиться на ЧМ-2018, проиграв в плей-офф команде Швеции с общим счётом 0:1.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Даниэле Де Росси ЧМ-2018
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