Де Росси завершил международную карьеру

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры в сборной Италии.



«Я отдал более 10 лет, защищая цвета родной страны, и снимать форму сборной в последний раз — это странное чувство. У нас есть ребята, вокруг которых можно строить новую команду с прицелом на будущее», — приводит слова Де Росси Football Italia со ссылкой на телеканал Rai Sport.



34-летний Де Росси провёл в составе сборной Италии более 100 матчей. Итальянцы не смогли пробиться на ЧМ-2018, проиграв в плей-офф команде Швеции с общим счётом 0:1.

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