Генсек ассоциации футбола Швеции: у нас впереди Россия, и это просто потрясающе

Генеральный секретарь футбольной ассоциации Швеции Хокан Шёстранд поделился эмоциями по итогам противостояния с соперниками из Италии за право участия на чемпионате мира — 2018 в России. После победы в Стокгольме с минимальным счётом, шведы сумели сыграть вничью со счётом 0:0 в ответной встрече в Милане.



«Я не могу подобрать нужные слова. Было очень маловероятно пройти весь этот путь, но теперь у нас до сих пор нет конечной остановки. Впереди у нас Россия, и это просто потрясающе.



Мы надеялись пройти сборную Италии, но действительно ли мы в это поверили? Нет… Мне трудно найти слова», — цитирует функционера шведское издание Metro.

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