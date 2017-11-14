Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Генсек ассоциации футбола Швеции: у нас впереди Россия, и это просто потрясающе

Футбол

Генеральный секретарь футбольной ассоциации Швеции Хокан Шёстранд поделился эмоциями по итогам противостояния с соперниками из Италии за право участия на чемпионате мира — 2018 в России. После победы в Стокгольме с минимальным счётом, шведы сумели сыграть вничью со счётом 0:0 в ответной встрече в Милане.

«Я не могу подобрать нужные слова. Было очень маловероятно пройти весь этот путь, но теперь у нас до сих пор нет конечной остановки. Впереди у нас Россия, и это просто потрясающе.

Мы надеялись пройти сборную Италии, но действительно ли мы в это поверили? Нет… Мне трудно найти слова», — цитирует функционера шведское издание Metro.

Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без чемпионата мира
Это всё-таки случилось!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент