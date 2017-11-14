СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона, Флорентино Перес против

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен покинуть Мадрид по окончании текущего сезона и сообщил об этом решении президенту столичной команды Флорентину Пересу. Такими сведениями располагает редакция проекта El Chiringuito на испанском MEGA TV.



Как сообщается, глава «Реала» не хочет отпускать своего ведущего футболиста в июне 2018 года. Роналду было предложено новое соглашение, однако от его подписания португальский игрок отказался. По информации испанских журналистов, Роналду считает, что в «Реале» его недостаточно ценят, а попытки клуба подписать Килиана Мбаппе и других звёзд воспринял как отсутствие уважения к собственной персоне.



К слову, ранее сообщалось о намерениях чемпионов Испании приобрести Неймара по окончании контракта Роналду или раньше. Соглашение португальского форварда с «Реалом» рассчитано до 2021 года.