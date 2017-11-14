Андерссон: Швеция дважды сыграла на ноль, мы не имели права действовать иначе

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал успех своей команды в противостоянии с соперниками из Италии за право участия в чемпионате мира-2018 в России. В двух матчах плей-офф шведы не позволили итальянцам забить и пробились на мировое первенство.



«Мы сделали это. Мы сыграли на ноль в двух матчах со сборной Италии и не имели права действовать иначе. Мы рассчитывали, что сможем оказать соперникам сопротивление.



Сейчас просто невозможно описать наши чувства. Посмотрите на наших опытных игроков, для них это, возможно, последняя возможность принять участие на чемпионате мира. Признаюсь, было сложно сдержать слёзы», — сказал специалист после матча в Милане в эфире шведского Пятого канала.

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