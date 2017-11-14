Вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага может зимой перейти в «Реал»

Голкипер «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага может в зимнее трансферное окно пополнить ряды мадридского «Реала», сообщает Marca.

Согласно информации источника, есть реальные предпосылки для того, чтобы это случилось в январе. Футболист не продлевает контракт с «Атлетиком» и в результате этого опасается того, что может остаться без игровой практики и не принять участия в чемпионате мира в России. Поэтому он планирует перейти в «Королевский клуб» зимой. В свою очередь тренерский штаб «сливочных» рассматривает Аррисабалагу на первом месте в списке вратарей, попавших в сферу интересов клуба.

Контракт Аррисабалаги с «Атлетиком» в силе до лета 2018 года.