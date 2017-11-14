Савио: Бензема — подходящий форвард для «Реала», и жаль, что ушёл Мората

Бывший футболист мадридского «Реала» Савио считает, что нападающий Карим Бензема соответствует уровню испанского гранда. В последнее время французский футболист нередко подвергался критике в СМИ и даже слышал свист в свой адрес со стороны болельщиков «Королевского клуба».

«Лично меня Бензема восхищает своей игрой. Он подходящий форвард для «Реала». Бензема отличается чистым талантом и интеллектом, демонстрируя на поле неординарные вещи. Но для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, ему необходимо продолжать работать. Ничего другого не остаётся. Жаль, что «Реал» покинул Альваро Мората. Несмотря на то что он не выходил на поле в основном составе, игрок всегда был готов помочь команде в отсутствие Бензема», — цитирует Савио Bernabeu Digital.

По окончании предыдущего сезона Мората перешёл в лондонский «Челси».