Зобнин: в весенних матчах хочу проверить, готов ли ехать в европейский чемпионат

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, как он хочет использовать весенние матчи. Из-за серьёзной травмы Роман не выходил на поле с начала июня этого года.



«До травмы было много разговоров по поводу моего ухода в европейские клубы. Прежде всего, конечно, хочу набрать форму, которая была в чемпионском сезоне, а затем проверить свои силы на фоне серьёзных соперников, готов ли я ехать в европейский чемпионат и играть там», — отметил полузащитник в эфире передачи «Футбол России».



Кроме того, Зобнин ответил на вопрос, согласен ли он с теми, кто считает его жёстким игроком.



«Я не считаю себя грубым футболистом. В меру жёсткий, но не грубый. Если брать прошлый сезон, то почти всегда играл в атаке, то есть с фланга. Не знаю, откуда это пошло, кто-то вообще сравнивал меня с Гаттузо», — добавил Зобнин.

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