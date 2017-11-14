Экс-игрок «Атлетика» надеется, что вратарь Аррисабалага не перейдёт в «Реал»

Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Хулен Герреро выразил надежду на то, что голкипер баскской команды Кепа Аррисабалага продлит контракт с клубом. В услугах футболиста, в частности, заинтересован мадридский «Реал», а сам он не спешит соглашаться на пролонгацию соглашения с баскским клубом.

«Надеюсь, что Аррисабалага всё-таки останется в «Атлетике». Он всё ещё молод, однако демонстрирует великолепную игру», — приводит слова Герреро Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что футболист может пополнить ряды «Реала» в зимнее трансферное окно.