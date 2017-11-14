Игроки сборной России присоединились к акции поддержки больных сахарным диабетом

Сборная России снялась в социальном ролике, посвящённом Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается во всём мире 14 ноября. Александр Самедов, братья Антон и Алексей Миранчуки, Маринато Гилерме и другие футболисты призывают проявлять понимание, терпение и уважение к детям с диагнозом сахарный диабет.



К сожалению, для многих эта болезнь всё ещё загадка. Это ведёт к тревоге и даже страху у людей, не знакомых с сахарным диабетом, а следовательно к непониманию больных с подобным диагнозом. Поэтому дети с сахарным диабетом часто сталкиваются с нетерпимостью со стороны сверстников, родственников, учителей и так далее. Нередко дети с сахарным диабетом подвергаются гонениям, изоляции и вынуждены выслушивать в свой адрес издёвки от одноклассников, а учителя и тренеры спортивных секций зачастую отказываются принимать их на занятия. Ролик направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим проблемам.



В прошлом году в акции приняли участие известные российские поп-исполнители – Полина Гагарина и Баста.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».