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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Де Росси: Вентура – прекрасный человек, так что извиняюсь, если кого-то оскорбил

Футбол

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси прокомментировал конфликт, который возник между ним и главным тренером команды Джампьеро Вентурой во время ответного стыкового матча за право попасть на ЧМ-2018 со Швецией. Де Росси, сидевшего на скамейке запасных, попросили пойти разминаться и готовиться к возможной замене по ходу второго тайма встречи. Даниэле, который в сборной выполняет функции опорного хавбека, возмутился, поскольку команде необходимо было забивать.

«Я лишь сказал, что мы близки к провалу, нам нужно выигрывать, поэтому пусть лучше разминаются нападающие. Не мне рассуждать о тактике. Вентура – прекрасный человек, так что извиняюсь, если кого-то оскорбил. В тот момент я просто подумал, что будет лучше, если вместо меня выйдет Инсинье», – приводит слова Де Росси Football Italia.

Матч Италия — Швеция завершился со счётом 0:0, а Де Росси на поле не вышел. На чемпионат мира отобрались шведы, выигравшие первую встречу с минимальным счётом.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Даниэле Де Росси Джампьеро Вентура
Новости. Чемпионат мира 2018
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