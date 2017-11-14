Президент «Боруссии» Д не считает, что у команды провал

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалл не согласен с точкой зрения тех, кто считает, что команда начала проваливаться. По итогам 11 туров Бундеслиги дортмундцы с 20 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. «Боруссия» не смогла добиться победы в последних четырёх матчах национального первенства.

«Я не склонен возлагать ответственность на отдельных футболистов или на какую-то часть команды в неудачных результатах. Что же касается оборонительных действий, то защищаться должна вся команда. К сожалению, в последнее время в «Боруссии» это было не так. Поэтому каждый футболист должен усилить свою игру. В любом случае всё идёт по плану, так как до сих пор мы никогда не опускались ниже первых четырёх строчек турнирной таблицы», — цитирует Раубалла Ruhrnachrichten.