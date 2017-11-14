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Вермален не подтверждает слова о том, что ошибся, оставшись в «Барселоне»

Футбол

Защитник «Барселоны» Томас Вермален не подтвердил слова о том, что он совершил ошибку, не покинув каталонский клуб перед стартом текущего сезона, передаёт Mundo Deportivo.

Об этом писала бельгийская газета Het Laatste Nieuws.

«Я не буду говорить ничего на этот счёт. В последний раз мои слова были вырваны из контекста», — сказал в связи с этим Вермален.

Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что футболист должен дождаться своего шанса и использовать его.

По итогам 11 туров чемпионата Испании Вермален лишь два раза попал в заявку на матч.

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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