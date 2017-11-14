Паулиньо: Иньеста на поле делает вещи, которых никогда не видел

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассыпался в похвалах в адрес своего партнёра по команде Андреса Иньесты. Футболист сборной Бразилии пополнил ряды каталонского клуба перед стартом нынешнего сезона.

«У меня несколько раз была возможность играть против Иньесты. В течение этих месяцев я в «Барселоне» в большей степени был наблюдателем. Обращаю большое внимание на Иньесту, которым восхищаюсь. Он отличается от других, поэтому я всегда стараюсь наблюдать за его действиями и позицией на поле во время матчей. Иньеста – образец для подражания. На тренировках и в матчах Иньеста делает вещи, которых я никогда не видел. Иногда думаешь, что он сделает три-четыре касания по мячу, а Иньеста делает лишь одно. Его действия невозможно предсказать», — цитирует Паулиньо Globosporte.