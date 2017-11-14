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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Швеции поддержала героя плей-офф с Италией

Футбол

Футболисты сборной Швеции поддержали Якоба Юханссона, получившего серьёзную травму в ответном стыковом матче ЧМ-2018 с Италией (0:0).

Полузащитник из-за повреждения покинул поле стадиона «Сан-Сиро» на носилках на 19-й минуте. Существует опасение, что полузащитник получил разрыв крестообразных связок колена. Точный диагноз будет поставлен позже, но если самые пессимистичные прогнозы подтвердятся, то один из главных героев плей-офф рискует не успеть восстановиться к июню.

Юханссон является автором единственного гола в двухматчевом противостоянии, и партнёры по сборной отдали ему должное. Игроки сфотографировались с футболкой Якоба.

«Мы собираемся на чемпионат мира. Нужно отдать должное Якобу Юханссону после победы», — говорится в сообщении.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Инстаграме» сборной Швеции.

Герой плей-офф сборных Швеции и Италии может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Фото ЧМ-2018
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