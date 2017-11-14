Игроки сборной Швеции побрили Гранквиста после выхода на чемпионат мира — 2018

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился впечатлениями от ответного стыкового матча со сборной Италии за путёвку на чемпионат мира — 2018. Шведы в гостях сыграли вничью (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

«Я горжусь. Для меня это была последняя возможность сыграть на чемпионате мира. Будет потрясающе закончить свою карьеру в России на чемпионате мира. Я сказал своим партнёрам, что если мы поедем на чемпионат мира, то они смогут побрить меня. Подумал, что они уже и забыли, но в раздевалке они сразу же побрили меня», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.

Фотографию Гранквиста можно посмотреть в «твиттере» SwedeStats.

