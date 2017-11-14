До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Игроки сборной Швеции побрили Гранквиста после выхода на чемпионат мира — 2018

Футбол

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился впечатлениями от ответного стыкового матча со сборной Италии за путёвку на чемпионат мира — 2018. Шведы в гостях сыграли вничью (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

«Я горжусь. Для меня это была последняя возможность сыграть на чемпионате мира. Будет потрясающе закончить свою карьеру в России на чемпионате мира. Я сказал своим партнёрам, что если мы поедем на чемпионат мира, то они смогут побрить меня. Подумал, что они уже и забыли, но в раздевалке они сразу же побрили меня», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.

Фотографию Гранквиста можно посмотреть в «твиттере» SwedeStats.

Гранквист: всё давление на Италию, сборной Швеции нечего терять
Источник: Aftonbladet Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Андреас Гранквист Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент