Дани Алвес: думаю, Габриэл Жезус – новый Роналдо

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес не поскупился на похвалу в адрес нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. 20-летнего футболиста Алвес сравнил с бывшим форвардом бразильской сборной и мадридского «Реала» Роналдо.

«Жезус сумел преодолеть всё возможное давление и делает на поле то, что ему нравится. Думаю, что Габриэл Жезус – новый Роналдо. У них похожие игровые игровые качества и полагаю, что он станет великим игроком. Жезус уже велик и будет прогрессировать. В «Манчестер Сити» и в сборной Бразилии он в очень хороших руках», — приводит слова Алвеса Bernabeu Digital.