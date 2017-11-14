Вратарь сборной Швеции: после финального свистка я просто упал и заплакал

Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен прокомментировал выход команды на чемпионат мира 2018 года. Шведы по сумме двух стыковых матчей прошли Италию. В Стокгольме скандинавы выиграли – 1:0, а в Милане была зафиксирована ничья (0:0).

«Это чувство, которое я никогда раньше не испытывал. Я начал плакать сразу после финального свистка, просто упал и заплакал. Это невозможно описать. Не помню, когда слезы перестали литься.

Победа над Италией стала возможна благодаря командной работе. Мы были едины во всём. Вместе веселились, общались. Начиная с отеля, когда у нас было свободное время, и заканчивая тренировками и матчами», — цитирует Ольсена Aftonbladet.