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Мостовой: с Испанией сборная России сыграет лучше и сможет не проиграть

Футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) и выразил мнение, что с Испанией (14 ноября) сборная сыграет лучше.

“После Аргентины рознятся комментарии, потому что вроде всего 1:0 проиграли, ничего страшного. Но при этом сборная Аргентина еле попала на чемпионат мира. Если бы не один гениальный игрок, они бы и не вышли. Скорее всего они бы и нас не обыграли без Месси. Но мы по тактическим показателям сыграли одну из худших игр. Аргентина могла и три гола нам забить, если бы не Акинфеев. Но при этом мы сможем сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной. Сможем не проиграть. Плюс непонятно, в каком составе выйдет Испания. У них и Иско травму получил, и наверняка резерв шанс получит. Но и у нас будут изменения, скорее всего.

Почему мы плохо держали мяч с Аргентиной? Мы действительно много бегали без мяча, хотя при этом у нас три нападающих было. Но мы ничего не создали. Испания, которая всех побеждала несколько лет назад, вообще без нападающих играла. Но при этом по три гола всем отгружала. Аргентинцы хорошо держали мяч, у них класс очень высокий. Но с Испанией сыграем лучше. При этом надо понимать, что это товарищеские матчи. Главное, будет на чемпионате мира. Всё начнётся за две недели до начала турнира. Никаких панических настроений быть не должно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Александр Мостовой Игорь Акинфеев Лионель Месси ЧМ-2018
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