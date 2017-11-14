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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Габбьядини: слова Вентуры не выйдут за пределы раздевалки сборной Италии

Футбол

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира — 2018. Итальянская сборная не смогла пробиться в финальную часть турнира, сыграв в ответном стыковом матче дома с командой Швеции вничью (0:0).

«Не знаю, что и сказать. Это очень некрасивая вещь, которую никто не хотел увидеть. Слова тренера останутся среди игроков нашей команды и не выйдут за пределы раздевалки», — цитирует форварда Rai Sport.

Сборная Италии пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года, в то время как шведы квалифицировались на мировое первенство впервые с 2006 года.

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Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джампьеро Вентура Маноло Габбьядини
Новости. Чемпионат мира 2018
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