Габбьядини: слова Вентуры не выйдут за пределы раздевалки сборной Италии

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира — 2018. Итальянская сборная не смогла пробиться в финальную часть турнира, сыграв в ответном стыковом матче дома с командой Швеции вничью (0:0).



«Не знаю, что и сказать. Это очень некрасивая вещь, которую никто не хотел увидеть. Слова тренера останутся среди игроков нашей команды и не выйдут за пределы раздевалки», — цитирует форварда Rai Sport.

Сборная Италии пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года, в то время как шведы квалифицировались на мировое первенство впервые с 2006 года.