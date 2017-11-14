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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Игроки сборной Швеции разнесли студию Eurosport на поле

Футбол

Футболисты сборной Швеции после выхода на чемпионат мира 2018 года во время прямого эфира разнесли студию Eurosport, которая располагалась на поле. Шведы по сумме двух стыковых матчей прошли Италию и летом примут участие в мундиале в России.

В перерыве и после игры журналисты выходили в эфир, чтобы передать новости со стадиона. Шведы решили разделить радость выхода на мировое первенство с журналистами и всей командой накинулись на них с песнями и танцами. В итоге комментаторская стойка была перевёрнута.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.

Источник: Eurosport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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