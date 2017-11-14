Экс-президент ФФУ: даже когда Коллина пописает, мы должны были ему заплатить

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков высказал мнение по поводу зарплаты куратора судейского корпуса ведомства Пьерлуиджи Коллины. С 2013 по 2015 год итальянец зарабатывал в ФФУ около € 1,9 млн в год.

В июле нынешнего года в СМИ сообщалось, что Коллина воспользовался пунктом контракта, в соответствии с которым любая из сторон может прекратить сотрудничество без выплаты компенсации.

«Шагов, которые Коллина предпринимал для улучшения ситуации с судейством, было не так мало. Да, любой человек любит деньги, а Григорий Суркис не только этот кабальный контракт подписал, но и заморочил голову тем, что мы ему недоплатили. Даже когда Коллина пописает, мы должны были ему заплатить», – цитирует Конькова Sportarena со ссылкой на программу «ПроФутбол».