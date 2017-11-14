Лукаку: Ибрагимович поможет «Манчестер Юнайтед» догнать «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рад, что партнёр по команде Златан Ибрагимович в скором времени вернётся на поле, и считает, что 36-летний швед поможет команде догнать «Манчестер Сити».

«Возвращение Ибрагимовича очень мотивирует меня. Это ещё один очень хороший футболист, который дополнит команду. Играть против «МЮ» не просто, а его возвращение поможет нам догнать «Манчестер Сити». Мы находимся на раннем этапе сезона, пока ничего не решено. «Манчестер Юнайтед» способен играть гораздо лучше, чем сейчас», — цитирует Лукаку Sky Sports.

После 11 туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ и опережает идущий вторым «МЮ» на 8 очков. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».