Хавбек ЦСКА Макаров отправится с командой на матч со «СКА-Хабаровск»

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров отправится в составе команды на гостевой матч чемпионата РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (18 ноября). 21-летний хавбек молодёжной сборной России полностью восстановился после операции на голеностопе, которая была сделана ему в конце августа в Германии. Уже несколько недель игрок тренируется в общей группе без каких-либо ограничений.

«Макаров был в заявке ЦСКА на матч с „Локомотивом“. Сейчас футболист полностью готов к выходу на поле, и тренерский штаб „армейцев“ может рассчитывать на него так же, как на остальных футболистов команды», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне Макаров появился на поле в составе «армейцев» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК. В 2013 году Макаров в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы.