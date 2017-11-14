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Рамос признан лучшим защитником 2017 года по версии Goal

Футбол

Защитник «Реала» Серхио Рамос признан лучшим в своём амплуа в 2017 году по версии интернет-издания Goal. В списке 50 лучших игроков 31-летний испанец обошёл защитника «Милана» Леонардо Бонуччи и Дани Алвеса («ПСЖ»).

Награда «Goal 50» вручается каждый год. Главные редакторы и корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру оценивают 50 лучших футболистов планеты за последние 12 месяцев.

Победители во всех номинациях от вратаря до нападающего и лучшего игрока 2017 года будут названы 14 ноября. Напомним, что в 2016 году лучшим игроком был признан Криштиану Роналду.

Рамос – Буффону: мужества, друг, ты великий, мир будет скучать по тебе
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид Дани Алвес Леонардо Бонуччи Серхио Рамос
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