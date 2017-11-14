«Краснодар» поздравил Гранквиста и Классона с выходом на чемпионат мира — 2018

«Краснодар» поздравил двух своих шведских футболистов Андреаса Гранквиста и Виктора Классона, которые в составе своей национальной команды смогли выйти в финальную часть чемпионата мира — 2018. Шведы в ответном стыковом матче со сборной Италии сыграли вничью (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

«Капитан сборной Швеции Гранквист стал в Милане неприступной скалой, о которую разбились все атаки хозяев поля. Андреас не только выиграл подавляющее большинство единоборств, но и блестяще руководил игрой всего коллектива в обороне. Очень полезно для команды сыграл и второй краснодарец, Классон, который был заменён ближе к концу встречи, на 72-й минуте. Поздравляем Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с завоеванием путёвки на чемпионат мира — 2018, желаем им персонально и их национальной сборной успешно выступить будущим летом на футбольных полях России!» — говорится на официальном сайте «быков».