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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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«Краснодар» поздравил Гранквиста и Классона с выходом на чемпионат мира — 2018

Футбол

«Краснодар» поздравил двух своих шведских футболистов Андреаса Гранквиста и Виктора Классона, которые в составе своей национальной команды смогли выйти в финальную часть чемпионата мира — 2018. Шведы в ответном стыковом матче со сборной Италии сыграли вничью (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

«Капитан сборной Швеции Гранквист стал в Милане неприступной скалой, о которую разбились все атаки хозяев поля. Андреас не только выиграл подавляющее большинство единоборств, но и блестяще руководил игрой всего коллектива в обороне. Очень полезно для команды сыграл и второй краснодарец, Классон, который был заменён ближе к концу встречи, на 72-й минуте. Поздравляем Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с завоеванием путёвки на чемпионат мира — 2018, желаем им персонально и их национальной сборной успешно выступить будущим летом на футбольных полях России!» — говорится на официальном сайте «быков».

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Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ФК Краснодар Андреас Гранквист Виктор Классон
Новости. Чемпионат мира 2018
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