Полузащитник «ПСЖ» Моура стал отцом

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура вслед за Маркиньосом и Анхелем Ди Марией стал отцом. Об этом бразилец сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме». 25-летний футболист выложил фото с маленьким Мигелем.

«Какое счастье, Мигель! Пусть Бог всегда оберегает тебя и восхваляет», — говорится в сообщении.

В «ПСЖ» также поздравили Лукаса Моуру с рождением сына. Отметим, что в начале месяца отцами стали Маркиньос и Ди Мария.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Лукаса Моуры.