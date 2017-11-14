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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Аргентина – Нигерия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Футбол

14 ноября в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится товарищеский матч между национальными командами Аргентины и Нигерии. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Нигерия.

Ранее команды встречались друг с другом 7 раз. 5 раз победу одержала сборная Аргентины, одна встреча завершилась вничью, один раз сильнее была сборная Нигерии. Последний раз команды встречались 25 июня 2014 года в матче группового этапа чемпионата мира. Победу одержала сборная Аргентины со счётом 3:2.

На матч сборных Аргентины и Нигерии в Краснодаре продано около 24 тысяч билетов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Анонс
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