Аргентина – Нигерия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

14 ноября в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится товарищеский матч между национальными командами Аргентины и Нигерии. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Нигерия.



Ранее команды встречались друг с другом 7 раз. 5 раз победу одержала сборная Аргентины, одна встреча завершилась вничью, один раз сильнее была сборная Нигерии. Последний раз команды встречались 25 июня 2014 года в матче группового этапа чемпионата мира. Победу одержала сборная Аргентины со счётом 3:2.

На матч сборных Аргентины и Нигерии в Краснодаре продано около 24 тысяч билетов